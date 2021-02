Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrsunfallflucht in der Rathausstraße - Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag (18.02.21) auf Freitag (19.02.21), in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr, wurde in der Rathausstraße 1-5 der Motor des Antriebes von einem Durchfahrttor angefahren. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Vermutlich ist im o.g. Zeitraum ein Lieferfahrzeug von der Rathausstraße kommend von außen gegen das Durchfahrttor gefahren und hat den Motor bzw. Antrieb beschädigt. Anschließend hat sich der Verursacher unerlaubt entfernt. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840. Vielen Dank!

