POL-BI: Diebe montieren Lkw-Teile ab

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2 / Hillegossen - Auf dem Rastplatz Lipperland Süd stahlen unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch, 17.02.2021, die hinteren Kotflügel samt Beleuchtungseinrichtung eines geparkten Tanklastwagens - Zeugen gesucht.

Der 43-jährige Fahrer stellte seinen weißen Lkw mit polnischem Kennzeichen am Dienstagabend auf der Raststätte ab und vergewisserte sich zuletzt gegen 22:15 Uhr, dass alles in Ordnung war. Als er am nächsten Morgen um 08:30 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, musste er feststellen, dass beide Kotflügel seines Tanklastwagens der Marke Volvo abmontiert worden waren.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

