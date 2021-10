Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gebäudefassade des Amtsgerichts mit Farbe besudelt - Unfallflucht - Einbruch

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Amtsgericht mit Farbe besudelt

Die Gebäudefassade des örtlichen Amtsgerichts wurde in der Nacht zum Montag mit Farbe besudelt. Am Montagmorgen haben Beschäftigte des Amtsgerichts den Schaden festgestellt. Die Farbe war noch nicht vollständig abgetrocknet, weshalb die Tat vermutlich nur wenige Stunden zuvor verübt wurde. Die unbekannten Täter haben mehrere mit roter Farbe gefüllte Glasflaschen gegen die Wand geworfen, wo die Flaschen zerbarsten. Der verursachte Sachschaden beläuft sich vermutlich auf mehrere tausend Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen im Kastanienweg in Lautern geparten Pkw Ford Fiesta und beschädigte diesen. Der Verursacher flüchtete anschließend und hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Plüderhausen: Einbruch

In der Jakob-Schüle-Straße wurde zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen in ein leerstehendes Gebäude eingebrochen. Hierzu haben die Eindringlinge eine Fensterscheibe eingeschlagen und aus einem Lagerraum ein Motor eines Modellflugzeugs im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Wer hierzu weitere Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell