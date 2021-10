Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: beschädigte Banner, Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen/Schrezheim: Banner beschädigt

In der Zeit zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 07:00 Uhr wurden insgesamt zwei Banner, die an der K3333 zwischen Schrezheim und Espachweiler aufgestellt waren, durch Unbekannte beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300 zu melden.

Hüttlingen: Von der Straße abgekommen

Am Montag gegen 06:45 Uhr kam es in Hüttlingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-Jährige war mit ihrem Ford im Bereich Haldenschafhaus unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie an der Kreuzung in Richtung Mittellengenfeld die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam dabei rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Zöbingen: Vorfahrt missachtet

Durch eine Vorfahrtsverletzung am Montagmorgen kollidierte ein 25-jähriger Audi-Fahrer mit einem 52-jährigen Mercedes Fahrer. Der 25-Jährige befuhr gegen 05:45 Uhr die Schneidheimer Straße. An der Einmündung zur Kapellenstraße übersah er den 52-Jährigen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Audi-Fahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell