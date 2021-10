Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, beschädigte Scheibe und Farbschmiererei

Aalen (ots)

Aalen: Parkrempler

Eine 35-Jährige verursachte am Montagabend gegen 22.15 Uhr einen Sachschaden von rund 2500 Euro, als sie beim Ausparken ihres Ford Galaxy einen VW Lupo beschädigte, der auf einem Parkplatz in der Ulmer Straße abgestellt war.

Aalen: 4000 Euro Sachschaden

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend entstand, als eine 23-Jährige beim Rangieren mit ihrem Suzuki Swift einen in der Wellandstraße abgestellten Opel Corsa beschädigte.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Stuttgarter Straße streifte ein 25-Jähriger am Montag gegen 17.20 Uhr zunächst ein Verkehrsschild mit der rechten Seite seines Hyundais und anschließend einen links neben ihm fahrenden Bus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 8000 Euro.

Aalen: Glasscheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Samstagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr die Glasscheibe der Eingangstüre einer Apotheke in der Weidenfelder Straße. Der hierbei entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Aufgefahren - 5000 Euro Schaden

Im stockenden Verkehr fuhr ein 30-Jähriger am Montagmittag gegen 13.30 Uhr mit seinem Lkw auf den vor ihm fahrenden Opel Corsa einer 26-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Aalen-Unterkochen: Unfall beim Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Knöcklingstraße ereignete, entstand am Montagmittag kurz vor 13 Uhr ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Mit seinem Lkw bog ein 33-Jähriger am Bahnübergang nach rechts ab. Hierzu scherte er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur aus, wobei er den BMW einer 38-Jährigen streifte.

Ellwangen: 10.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

In der Haller Straße bremste ein 19-Jähriger seinen BMW am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr unvermittelt ab, da er davon ausging, dass ein sehbehinderter Fußgänger samt Blindenstock unvermittelt die Fahrbahn überqueren wollte. Eine 19-Jährige, die hinter dem BMW fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW Touran auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Riesbürg: Kirchenwand beschmiert

Ein Unbekannter beschmierte die Außenwand der Katholischen Kirche von Utzmemmingen mit einem biblischen Zitat, welches er mit roter Farbe aufgebracht hat. Die Höhe des Sachschadens wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960220.

Bopfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 56-Jährige ihren Fiat 500 am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Aalener Straße anhalten. Eine 31-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes Benz auf das stehende Fahrzeug auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6000 Euro.

