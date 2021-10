Feuerwehr Neuss

FW-NE: Dank für Lebensretter: Neusser Feuerwehrmann erhält öffentliche Belobigung

Neuss (ots)

Es ist ein nicht alltäglicher Akt: Der Ministerpräsident hat mehrere Bürger, darunter einen Neusser Feuerwehrmann, öffentlich belobigt. Damit zeichnet die Landesregierung Menschen aus, die in einer Notsituation spontan geholfen und damit Menschenleben gerettet haben.

Norman Backhaus ist aktiv im Löschzug Stadtmitte, an einem Novemberabend 2020 war er jedoch nicht im Dienst. Kurz vor 21 Uhr hörte er splitterndes Glas und Schreie, die von einem Haus in der Nachbarschaft kamen. Gemeinsam mit Patrik Rohkoch, einem ehemaligen Mitglied des selben Löschzugs, lief er sofort zum Unglücksort. Die Lage dort war hoch dramatisch: In dem Haus war ein Feuer ausgebrochen und der Brandrauch in einige Wohnungen gezogen. Menschen waren in heller Panik vor dem Rauch auf den äußeren Fenstersims geflohen. Gemeinsam mit der Feuerwehr begannen die beiden, Menschen mit einer Leiter in Sicherheit zu bringen.

Die Belobigung wurde stellvertretend für den Ministerpräsidenten durch seinen Abteilungsdirektor Chris Patrick Kruse übergeben. Er drückte die Dankbarkeit so aus: "Auch wenn Ihr Handeln Ihnen selbstverständlich scheint: Sie haben Leben gerettet. Die Belobigung durch den Ministerpräsidenten macht deutlich, wie außergewöhnlich, wertvoll und wichtig ein solches Einstehen für Andere ist. Es ist eine Anerkennung des Landes und wir alle hoffen, dass Ihr Vorbild eine Wirkung in die Gesellschaft hat".

