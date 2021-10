Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Heubach: Geparktes Auto gestreift

Am Dienstag gegen 08:15 Uhr fuhr eine 70-jährige Audi Fahrerin die Ziegelwiesenstraße entlang und streifte beim Vorbeifahren einen dort geparkten BWM. Hierbei entstand ein Blechschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Auf der Mutlanger Straße hat sich am Dienstagmorgen ein Auffahrunfall ereignet. Ein 63-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 7.15 Uhr auf das Heck eines 60-jährigen Mercedes-Fahrer auf. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Aufgefahren

Am Dienstagmorgen wollte ein 66-jähriger mit seinem Audi auf der B290, zwischen Schwabsberg und Stausee Buch, an einem stehenden Fahrzeug vorbeifahren. Als der Audi-Lenker bemerkte, dass das Fahrzeug links abbiegen wollte, bremste er sein Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 19-Jähriger VW-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

