Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Diebstähle

Aalen (ots)

Rot am See: Reh verursacht Auffahrunfall

Am Dienstag gegen 5:30 Uhr war eine 39-jährige Fiat-Fahrerin auf der B290 aus Richtung Rot am See in Fahrtrichtung Blaufelden unterwegs. Als ein Reh die Fahrbahn querte konnte die Fait-Fahrerin einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Ein nachfolgender 43 Jahre alter Audi-Fahrer erkannte zu spät, dass die Fiat-Fahrerin ihren PKW abgebremst hatte und fuhr auf den Fiat auf. Durch den Aufprall wurde die 39-Jährige leicht verletzt. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Rosengarten-Westheim: Holzdiebstahl

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Dienstag, 8:00 Uhr im Gewann Reute etwa 5-6 Raummeter Akazienholz entwendet. Das Holt war dort als Polter gelagert worden und vermutlich mit einem Frontlader auf einen Anhänger zum Abtransport verladen worden. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren hundert Euro.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Unbekannte haben auf dem Parkplatz Reußenberg entlang der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn aus dem Tank eines Lastwagens zwischen Montag, 17:00 Uhr und Dienstag, 5:00 Uhr Treibstoff entwendet. Insgesamt wurden rund 350 Liter Diesel abgepumpt. Die Polizei Kirchberg an der Jagst bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 9426-0.

