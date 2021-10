Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Feuerwehreinsatz in einer Firma

Geeste (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr kam es in einer Firma in der Schachtbaustraße zu einem Schmorbrand mit starker Rauchentwicklung in einer Absauganlage. Noch bevor es zu einem offenen Feuer kam, konnte der Brand durch Feuerwehrkräfte erfolgreich abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

