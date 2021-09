Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gas und Bremse verwechselt

Am Samstag, gegen 16.10 Uhr wollte ein 80-jähriger PKW-Lenker in seine Garage in der Dürerstraße einfahren. Dabei verwechselte er das Brems- mit dem Gaspedal. In der Folge fuhr der PKW zunächst ca. 50 Meter geradeaus, überfuhr den Randstein und prallte schließlich gegen eine Hauswand. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Fahrzeugs aus. Sie verhinderten schwere Verletzungen bei den Insassen. Der Lenker und seine 76-jährige Beifahrerin wurden zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden wird auf ca. 7 000 Euro geschätzt.

