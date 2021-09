Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Pkw überschlägt sich

Zum Glück unverletzt blieb eine Pkw-Lenkerin, als ihr Auto in einem Maisacker landete.

Ulm (ots)

Eine 20-Jährige befuhr am Freitagabend gegen 23.20 Uhr die L1079 von Ulm kommend in Richtung Albeck. Weil sie vom Gegenverkehr geblendet wurde, geriet sie nach rechts von der Straße ab. Als sie gegenlenkte, verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Auto. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals in einem Maisfeld. Die 20-Jährige überstand den Unfall unbeschadet. Ihr Auto war aber stark demoliert. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

