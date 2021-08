Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen der Polizei Heinsberg am vergangenen Wochenende konnten folgende Verstöße festgestellt werden:

Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:

- Heinsberg-Karken: Küppersdriesch (Alkohol) - Heinsberg-Waldenrath: B56 (Alkohol) - Übach-Palenberg-Palenberg: Carolus-Magnus-Allee / Kirchstraße (Alkohol) - Erkelenz-Gerderath: An der Wolfskaul (Alkohol) - Erkelenz-Terheeg: Am Grubusch (BTM)

Allen Betroffenen wurden Blutproben entnommen und Anzeigen gegen sie gefertigt. Der kontrollierte Fahrer in Karken war nach einer vorangegangenen Unfallflucht aufgefallen. In dem Fall in Palenberg handelte es sich um den Fahrer eines Kleinkraftrades, der gestürzt war und infolge dessen ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Bei Kontrollen in

- Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße - Erkelenz: Krefelder Straße / Schulring - Erkelenz-Hetzerath: Rurtalstraße - Wassenberg-Orsbeck: B221

stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeug führenden Personen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen alle wurden Anzeigen gefertigt und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Betäubungsmitteldelikte:

In

- Erkelenz-Gerderath: An der Wolfskaul

stellten Polizisten bei einer Kontrolle fest, dass die betroffene Person eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich hatte. Diese wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell