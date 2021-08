Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag (31. Juli), zwischen 1 Uhr nachts und 12 Uhr mittags eine Geldbörse aus einem parkenden Pkw. Dieser stand an der Hagbrucher Straße.

Zwischen 7 Uhr und 12 Uhr am Sonntag (1. August) schlugen Unbekannte außerdem an der Ackerstraße die Seitenscheibe eines Pkw ein. In diesem Fall wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts aus dem Fahrzeug entwendet.

