Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei stellt Täter beim Diebstahl von Leergut

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am Sonntag (1. August) beobachteten Zeugen, gegen 20.15 Uhr, wie sich ein Mann Zugang zum Lagerraum eines Supermarktes an der Lauerstraße verschaffte. Sie informierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann noch vor Ort antreffen. Der 35-jährige Erkelenzer hatte in der Zwischenzeit mehrere Kästen Leergut an sich genommen. Die Ermittlungen gegen ihn wurden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell