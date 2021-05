Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Kelleraufbruch in Boele gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte brachen in dem Zeitraum zwischen Montagnachmittag (17.05.2021) und Mittwochmorgen (19.05.2021) in Boele den Keller eines 58-Jährigen auf. Der Hagener stellte am Mittwoch, gegen 08.30 Uhr, die aufgebrochene Tür seines Kellerraumes in einem Mehrfamilienhaus in der Steinhausstraße fest. Alle Kartons und Schränke in der Parzelle waren durchwühlt und auf den ersten Blick konnte er erkennen, dass Werkzeug und Geschirr mit einem Gesamtwert im hohen dreistelligen Bereich gestohlen wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell