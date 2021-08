Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleidung aus Container gestohlen

Heinsberg (ots)

Zwei bisher unbekannte Täter haben am Sonntag, 1. August, gegen 23.15 Uhr, Kleidung aus einem Kleidercontainer an der Westpromenade entwendet. Sie wurden von Zeugen bei der Tat beobachtet und wie folgt beschrieben. Einer der Männer hatte eine schlanke Statur und trug eine dunkle Jacke mit Fellkragen an der Kapuze. Er führte eine Tüte mit sich. Der zweite Mann hatte ebenfalls eine schlanke Statur. Er war bekleidet mit einer Jacke mit Camouflage-Muster sowie einer Kappe und trug einen Rucksack. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht auch die Möglichkeit einen Hinweis online zu übermitteln. Hierzu kann der direkte Link zum Hinweisportal der Polizei genutzt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

