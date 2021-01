Polizei Paderborn

POL-PB: Jogger mehrfach von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Paderborn-Schloß NeuhausPaderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Am Drei-Seen-Weg ist am Neujahrstag (01.01.2021) ein Jogger (28) mehrfach von einem Hund gebissen und verletzt worden. Der Hundehalter gab falsche Personalien an. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und setzt auf Zeugen, um die Tat zu klären.

Der 28-jährige Sportler joggte gegen 16.00 Uhr gemeinsam mit einer Frau auf dem Waldweg zwischen der Husarenstraße und dem Thuner Weg in Richtung Habichtsee. Am Drei-Seen-Weg kam den Joggern ein Hundehalter mit zwei Hunden, die er an Langlaufleinen führte, entgegen. Einen Hund hielt der Mann kurz, der andere biss dem Jogger in beide Beine. Der Hundebesitzer versuchte das Tier zurückzuhalten. Dennoch biss der Hund nochmals zu. Den Joggern gegenüber gab der Mann einen Namen und eine Adresse an. Die blutenden Bisswunden wurden in der Notfallambulanz behandelt. Als der 28-Jährige anschließend den Hundehalter aufsuchen wollte, um den Impfstatus des Hundes zu erfragen, stellte er fest, dass die angegebene Adresse nicht existierte. Über die Internetwache (https://polizei.nrw/internetwache) erstattete der Jogger online eine Anzeige bei der Polizei.

Der Hundebesitzer soll etwa 55 Jahre alt, circa 180 cm groß und um 90 Kilogramm schwer sein. Er hatte kurze dunkelblonde Haare und trug eine dunkle Jacke sowie eine Jeanshose. Bei den Hunden soll es sich vermutlich um einen Zwergpinscher und einen Pinscher-Mischling handeln.

Die Polizei fragt: Wer kann weitere Angaben zu dem gesuchten Hundebesitzer machen? Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251 306-0.

