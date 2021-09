Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

An Ort und Stelle musste ein Autofahrer sein Fahrzeug abstellen, weil kein Versicherungsschutz bestand.

Ulm (ots)

Beamte des Polizeireviers Eislingen kontrollierten am Samstag gegen 02.00 Uhr in der Salacher Straße einen Pkw. Dabei stellten sie fest, dass das Auto zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war, weil kein Versicherungsschutz bestand. Der 41 Jahre alte Pkw-Lenker musste das Fahrzeug an Ort und Stelle abstellen. Die Beamten entstempelten die Kennzeichen.

