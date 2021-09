Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrerin flüchtet

Am Mittwoch verursachte eine Unbekannte einen Unfall in Ulm und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 10-Jähriger mit seinem Rad entlang des Radweges bei der Straße "Beim B´Scheid" in Richtung Stadtmitte. Eine unbekannte Radfahrerin soll von hinten gegen das Rad des 10-Jährigen gefahren sein. Der stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die Unbekannte begab sich wohl zu dem Kind, stellte dessen Trinkflasche neben ihn und fuhr weiter. Eine unbekannte Zeugin kümmerte sich um den 10-Jährigen. Der konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei wurde von dem Unfall erst am Donnerstag in Kenntnis gesetzt.

