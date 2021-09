Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Auto überschlägt

Zwei Personen wurden am Donnerstag bei einem Unfall auf der B28 schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr. Ein 79-Jähriger fuhr mit seinem Dacia von Gerhausen in Richtung Blaustein. Auf gerader Strecke verlor der Mann aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Dacia. Das Auto geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Auto mehrfach. Der Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin wurden in dem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr barg die Beiden aus dem Auto. Mit schweren Verletzungen kamen sie in Krankenhäuser. Einsatz- und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die B28 war an der Unfallstelle bis etwa 16.15 Uhr einseitig gesperrt bzw. musste für die Bergung des Fahrzeuges kurzfristig voll gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

