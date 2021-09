Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vermisster 87jähriger Mann aufgefunden

Ulm (ots)

Der mit der Meldung vom 24.09.2021, 01.18 Uhr vermisst gemeldete Heinz Henkelmann aus Achstetten ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5028569 ) wurde gefunden. Ein Trupp der Rettungshundestaffel Biberach fand den Vermissten gegen 2.30 Uhr in Zusammenarbeit mit Kräften der Polizei unweit des Krankenhauses Laupheim in unwegsamen Gelände. Bei der mehrere Stunden dauernden Suche waren zahlreiche Streifen des Polizeipräsidien Ulm und des Polizeipräsidiums Einsatz aus Göppingen und auch die Rettungshundestaffel Biberach beteiligt. Sie erhielten aus der Luft Unterstützung von einem Polizeihubschrauber. Der Mann ist glücklicher Weise nur leicht verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1830570)

