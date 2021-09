Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfallverursacher fährt weiter

2.000 Euro Schaden blieb am Donnerstag nach einem Unfall in Heidenheim zurück.

Gegen 8 Uhr fuhr der 44-Jährige mit seinem Mercedes in der St. Pöltener Straße. An einer Bushaltestelle staute sich der Verkehr. Dahinter fuhr ein Unbekannter mit seinem Kleinkraftroller. Der erkannte wohl die Situation zu spät und versuchte auszuweichen. Dabei streifte er den Mercedes an der rechten Seite. Der Mercedes Fahrer stieg aus und sprach mit dem Rollerfahrer. Der Unbekannte gab wohl an, dass es ihm gut gehe. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr er weg. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der 44-Jährige hatte sich das Kennzeichen des roten Rollers gemerkt. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

