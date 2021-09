Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autos aufgebrochen

Mehrere Autos beschädigten Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Die Autos stand zwischen Mittwoch 23 Uhr und Donnerstag 8 Uhr in einer Tiefgarage in der Straße Marktplatz. Mit einem Gullideckel schlugen sie an einem BMW und einem VW auf Scheiben und Türen ein. In dem BMW fanden sie geringe Mengen Bargeld und einen Fahrzeugschein. An einem Skoda und einem Audi versuchten sie ebenfalls Scheiben einzuschlagen. Dort gelangten sie nicht in die Fahrzeuge. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro.

Am Donnerstag versuchten gegen 23 Uhr zwei Unbekannte ein Auto in der Schulerbergstraße aufzubrechen. Hier wurden sie von einem Zeugen gestört und entfernten sich. Die Unbekannten sollen etwa 20-25 Jahre alt gewesen sein. Einer der Mann war etwa 160-170cm groß, hatte eine Glatze und einen Bart. Der trug eine rote Joggingjacke und eine kurze schwarze Jogginghose. Der zweite Mann soll etwa 170-175cm groß gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und trug eine Kapuzenjacke.

Das Polizeirevier Göppingen (Telefon 07161/63-2360) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen auch, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen.

+++++++ 1825890 1831112

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell