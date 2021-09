Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Schlangenlinien gefahren

Deutlich zu viel getrunken hatte ein 46-Jähriger am Donnerstag in Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr sah eine Zeugin den Citroen in Richtung Niederstotzingen fahren. Der fuhr in starken Schlangenlinien und bremste immer wieder stark ab. Die Zeugin informierte die Polizei. Eine Polizeistreife konnte Fahrer des Citroen an seiner Wohnanschrift in Niederstotzingen antreffen. Der befand sich noch an seinem Fahrzeug. Der Mann war deutlich betrunken. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

