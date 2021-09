Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Von der Sonne geblendet

Schwere Verletzungen erlitt ein Radler am Donnerstag bei Tomerdingen.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr fuhr der 58-Jährige auf einem Nebenweg von Tomerdingen in Richtung Temmenhausen. Am Ortsende Tomerdingen übersah er wohl aufgrund der tiefstehenden Sonnen einen 53-jährigen Fußgänger. Die 58-Jährige gegen den Fußgänger und stürzte von seinem Pedelec. Bei dem Sturz prallte der 58-Jährige mit dem Kopf auf den Boden. Einen Helm trug er nicht. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Der Fußgänger kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Er trug leichte Verletzungen davon.

