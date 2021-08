Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bahn-Mitarbeiter bedroht und beleidigt

Stuttgart (ots)

Zu einer Beleidigung und Bedrohung gegen Mitarbeiter der Deutschen Bahn durch einen 47-Jährigen ist es am gestrigen Donnerstagabend (12.08.2021) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge erteilten die drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn dem alkoholisierten 47-Jährigen, welcher wohl mit seinem Fahrrad am Querbahnsteig unterwegs war, gegen 18:45 Uhr ein Hausverbot für den Hauptbahnhof, woraufhin dieser offenbar auch zunächst die Örtlichkeit verließ. Wenige Minuten später soll der italienische Staatsangehörige dann jedoch zurückgekommen und mit seinem Fahrrad auf die Mitarbeiter zugefahren sein. Hierbei beleidigte und bedrohte er die Angehörigen der Deutschen Bahn offenbar und stürzte wohl schließlich beim Aufeinandertreffen mit den drei Geschädigten zu Boden. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den aggressiven Mann noch am Querbahnsteig antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Da sich der bereits polizeibekannte 47-Jährige bei dem Sturz offenbar verletzt hatte, wurde er zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die drei Geschädigten wurden bei dem Vorfall laut aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Gegen den in Stuttgart wohnhaften Mann ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung.

