Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bewohner löschten Küchenbrand

Neustadt-GleweNeustadt-Glewe (ots)

Mieter einer Wohnung in Neustadt-Glewe haben am frühen Mittwochmorgen einen Küchenbrand gelöscht. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Brand wurde gegen 03 Uhr von einem Bewohner der betreffenden Wohnung in der Otto-Lilienthal-Straße bemerkt, der anschießend gemeinsam mit seinem Bruder die Flammen löschte. Ein Teil des Küchenmobiliars hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Feuer gefangen. Zudem kam es zu einer Rauchentwicklung und zu Verrußungen an den Wänden. Die Polizei schließt nach ersten Erkenntnissen fahrlässige Brandstiftung nicht aus. Vermutlich ist das Feuer von einem Zigarettenrest ausgegangen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern jedoch noch an. Die Wohnung ist zunächst für die Dauer von 24 Stunden nicht bewohnbar.

