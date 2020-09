Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Mercedes Sprinter gestohlen

Hückelhoven-Millich/-Ratheim (ots)

Ein blauer Mercedes Sprinter, der auf einem Firmenparkplatz an der Kobbenthaler Straße stand, wurde in der Nacht zu Dienstag, 29. September, gestohlen. Das Fahrzeug war mit Ravensburger Kennzeichen (RV-) ausgestattet. In derselben Nacht, gegen 00.30 Uhr, wurde in Ratheim an der Millicher Straße ebenfalls ein Mercedes Sprinter entwendet. Das mit HS-Kennzeichen ausgestattete Fahrzeug stand ebenfalls auf einem Firmenparkplatz. Der Eigentümer konnte es dank GPS in den Niederlanden orten und so zurückerlangen.

Die Polizei hat zu beiden Taten die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell