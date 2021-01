Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zigarettenautomat aufgebrochen

BandenitzBandenitz (ots)

In Bandenitz haben unbekannte Täter am Dienstag einen Zigarettenautomat aufgebrochen. Daraus stahlen die Täter Zigaretten und Bargeld im Gesamtwert von vermutlich mehreren Tausend Euro. Dem Spurenaufkommen zufolge öffneten die Täter den vor einer Gaststätte an der B 321 aufgestellten Zigarettenautomat mit mechanischer Gewalt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

