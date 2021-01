Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrzeugveränderungen und Corona-Verstöße

A 61 Rheinhessen/Mörstadt (ots)

Weil ein PKW augenscheinlich erhebliche bauliche Veränderungen am Fahrwerk und an der Beleuchtung aufwies, überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 16.1.2021 gegen 14:50 Uhr einen PKW auf der Tank- u. Raststätte Wonnegau-West an der A 61 bei Mörstadt. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Fahrzeugveränderungen durch eine Tieferlegung und Änderungen an der Beleuchtung. Weiter wurde festgestellt, dass der PKW mit drei Fahrzeuginsassen besetzt war. Da diese aus drei verschiedenen Haushalten stammten, müssen die 16-, 17- und 19-jährigen jungen Männer nun mit Ordnungswidrigkeiten nach der Corona-Bekämpfungsverordnung rechnen. Der 19-Jährige Fahrer muss zudem auch noch mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Fahrzeugveränderungen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-919200

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell