Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unbekannter versprüht Pfefferspray in Realschule

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen kurz nach 9 Uhr, versprühte ein bislang Unbekannter Pfefferspray in der Ernst-Immel-Realschule an der Droste-Hülshoff-Straße. Das Pfeffespray wurde im Flurbereich zu zwei angrenzenden Klassenräumen versprüht. Als die Schüler in einer "5-Minuten-Pause" die beiden Klassenräume verließen, liefen sie durch den Pfefferspraynebel. Dabei wurden insgesamt 28 Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren und zwei Lehrer leicht verletzt. Sechs Schüler und die beiden Lehrer mussten zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der betroffene Bereich wurde durch die Schulleitung evakuiert und später durch die Feuerwehr gelüftete. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ist eingeleitet. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Verursachers dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell