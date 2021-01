Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall, BAB63- Höhe Wörrstadt

Ingelheim/Wörrstadt (ots)

Am 14.01.2021 kam es gegen 14:55 Uhr auf der BAB63 in Fahrtrichtung Mainz kurz vor der AS Wörrstadt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigem Sachstand befuhr ein 26-jähriger Pkw- Fahrer die o. g. Autobahnstrecke und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw mit insgesamt vier Insassen überschlug sich anschließend im Grünstreifen und kam etwa 20 Meter rechts von der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Alle vier Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, bzw. zum Teil schwerer verletzt. Sie wurden nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst jeweils in ein Krankenhaus verbracht. Der ältere Pkw wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die BAB63 war kurzzeitig voll gesperrt. Es kam nur zu marginalem Rückstau/ Verkehrseinschränkungen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit mehreren Kräften, u. a. mit einem Rettungshubschrauber, im Einsatz.

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet Zeugen, die Angaben zum genannten Unfallgeschehen machen können, sich unter 06132/950-0 auf der dortigen Wache zu melden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz



Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132-950-0

pastheidesheim@polizei.rlp.de



