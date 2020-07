Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Fahrradfahrer schwer verletzt

Dinslaken (ots)

Am Samstag gegen 10.55 Uhr kam es an der Krengelstraße in Höhe der Einmündung eines Discounters zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer.

Die 54-jährige Dinslakenerin wollte mit einem PKW von der Einmündung nach rechts in die Krengelstraße abbiegen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 78-jährigen Radfahrer, der die Krengelstraße aus Richtung Karl-Heinz-Klingen-Straße befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer.

Ein Rettungswagen brachte den Dinslakener in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell