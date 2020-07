Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Kelleraufbrecher unterwegs

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Wochenende brachen Unbekannte an der Friedenstraße in drei Kellerräume, an der Luisenstraße in zwei Kellerräume und schließlich noch in einen Keller an der Franziskusstraße ein.

Am Freitag und Samstag entdeckten Bewohner eines Hauses an der Straße Breiter Weg schließlich ebenfalls mehrere Kellereinbrüche.

Die Einbrecher stahlen unter anderem einen original verpackten Samsung-Fernseher, Werkzeug, Schuhe und eine Sackkarre.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

