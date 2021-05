Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung vom Wochenende 07.05. - 09.05.21 der Polizeiinspektion Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots)

Unkel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag den 07.05.2021 kam es gegen ca. 11Uhr auf dem Parkplatz des Vorteil-Centers in Unkel, in Höhe der dortigen Parfümerie, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte das flüchtige Fahrzeug beim Ausparken den wartenden PKW der Geschädigten am Heckbereich und entfernte sich anschließend. Der PKW der Flüchtigen wurde dadurch vermutlich im hinteren Bereich beschädigt Bei der flüchtigen Fahrzeugführerin soll es sich um eine ältere Dame gehandelt haben. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen weinroten Golf III mit dem Kennzeichenfragment NR-MH (und drei Ziffern) gehandelt haben. Die Polizei Linz am Rhein sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese können per E-Mail pilinz@polizei.rlp.de oder per Telefon über die 02644-9430 gemeldet werden.

Zahlreiche Schockanrufe von Betrügern

Am Wochenende des 07.05. - 09.05.2021 kam es erneut vermehrt zu sog. Schockanrufen durch Betrüger. Hierbei wurden vorzugsweise ältere Menschen angerufen und ihnen unter einer Legende ein angeblicher Not- oder Unglücksfall vorgespielt, der die sofortige Zahlung einer nicht unerheblichen Geldmenge von Nöten habe. Nur so sei eine Verhaftung oder sonstige Repressalien abzuwenden. Glücklicherweise ist es in allen Fällen im Versuchsstadium gescheitert. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass in solchen Fällen erhöhte Obacht geboten ist und die örtliche Polizeidienststelle über deren Amtsleitung kontaktiert werden soll.

Stationäre Zweiradkontrolle

Aufgrund des guten Wetters wurde durch die Polizei Linz am Rhein am Wochenende sowohl in Kretzhaus, als auch in Bad Hönningen vermehrt Zweiradkontrollen, sowie Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurde Hauptaugenmerk auf den Zustand der Roller und Motorräder gelegt, die in der Vergangenheit häufig in nicht einwandfreiem Zustand aus ihrem Winterschlaf erwacht waren. In diesem Jahr zeigten sich die eingesetzten Beamten jedoch durchweg zufrieden, da kaum Verstöße festgestellt werden konnten.

St. Katharinen - Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss In der Nacht von Freitag auf Samstag stellten Beamte der Polizei Linz im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in St. Katharinen in der Atemluft eines Fahrzeugführers Alkoholgeruch fest. Auf Nachfrage, entgegnete der Fahrer lediglich "ein Bier" getrunken zu haben. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest jedoch einen Wert von 0,62Promille ergab, es sich somit um ein sehr starkes Bier gehandelt haben muss, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Betroffenen eingeleitet und seine Weiterfahrt untersagt.

Rheinbreitbach - Verstoß gegen das Waffengesetz Am Freitag den 07.05.2021 führten Beamte der Polizei Linz eine Verkehrskontrolle aufgrund einer Vermisstensache bei einem 57-jährigen durch. Hierbei konnten beim Betroffenen zugriffsbereit in der Fahrertür zwei Messer aufgefunden. Bei einem der Messer handelte es sich um ein sog. Einhandmesser, welches durch die Beamten mit dem Ziel der Einziehung beschlagnahmt wurde. Aufgrund dessen wurde gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, wo er durch Fachpersonal auf seinen gesundheitlichen Zustand hin überprüft werden sollte.

Rheinbrohl - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug Am Samstag den 08.05.2021 in der Zeit von 17 - 20Uhr beschädigte unbekannter Täter vermutlich mutwillig einen grauen VW Passat, welcher in der Hauptstraße in Rheinbrohl in Höhe Cafe Schmidt geparkt war. Die Polizei Linz am Rhein sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese können per E-Mail pilinz@polizei.rlp.de oder per Telefon über die 02644-9430 gemeldet werden.

Unkel - Einbruch in Gewerbebetriebe

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Frankfurter Straße in Unkel zu mindestens einem vollendeten und einem weiteren versuchten Einbruch in eine Bäckereifiliale und ein Lottogeschäft. In beiden Fällen wurde durch die Beamten Spurensuche betrieben. Entwendet wurde lediglich eine Handtasche, die jedoch im angrenzenden Park wieder aufgefunden werden konnte.

Coronaverstöße

Aufgrund des guten Wetters wurde vermehrt die frische Luft aufgesucht und entweder im öffentlichen Raum, oder auch im Privaten Bereich in der Sonne neue Energie getankt. Dies führte jedoch auch vermehrt zu Mitteilungen über Coronaverstöße. In den meisten Fällen konnten die Meldungen jedoch relativiert und auf die Fertigung entsprechender Ordnungswidrigkeitenanzeigen verzichtet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell