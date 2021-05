Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Renitenter Fahrgast

Scheuerfeld (ots)

Im Anschluss an eine Taxifahrt kam es gestern, kurz vor Mitternacht, in Scheuerfeld beim Bezahlvorgang zu Unstimmigkeiten zwischen Fahrgast und Taxifahrer. Der stark alkoholisierte Mann, 22 Jahre alt, beschimpfte und bedrohte den Taxifahrer und verfolgte ihn mit einer leeren Bierflasche. Der junge Mann war derart aufgebracht und uneinsichtig, dass er die nun folgende Fahrt im Funkstreifenwagen unternahm. Diese führte ihn in das Gewahrsam der Polizeiinspektion Betzdorf, wo er sein stark überhitztes Gemüt kühlen durfte. Kostenlos war jedoch auch dieser Transport nebst Unterbringung in der Zelle nicht. Die fälligen Gebühren werden die der Taxifahrt um ein Vielfaches übersteigen.

