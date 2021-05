Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand an der Grillhütte Meinborn

Meinborn (ots)

Am Samstag, 08.05.2021, wurde gegen 14:30 Uhr ein Brand der Grillhütte in Meinborn gemeldet. Durch die alarmierte Feuerwehr und die Polizei wurde ermittelt, dass es vermutlich beim Befeuern einer Feuerschale in einem hölzernen Unterstand zu einer Überhitzung des Schornsteins kam. Zu einem Brand der Grillhütte kam es nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell