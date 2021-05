Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Verletzten

Katzwinkel (ots)

Am Freitag, den 07.05.2021 ereignete sich gegen 20.38 Uhr in der Knappenstraße in 57581 Katzwinkel ein Verkehrsunfall, als eine 27-jährige Pkw-Fahrerin an der Einmündung Knappenstraße / Wallmenrother Straße auf einen verkehrsbeding vor ihr an der Einmündung anhaltenden Pkw auffuhr. Bei dem Auffahrunfall wurde die 34-jährige Fahrerin des haltenden Pkw leicht verletzt, und ein in ihrem Pkw befindlicher Säugling wurde vorsorglich zur stationären Beobachtung im Krankenhaus Kirchen aufgenommen.

