Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Neuwied (ots)

In der Nacht vom 08. auf den 09.05. kam es gegen 00:30 Uhr in der Ringstraße in Neuwied zu einer Sachbeschädigung an PKW. Hier wurde durch zwei Jugendliche der Außenspiegel eines PKW abgetreten. Die beiden Jugendlichen wurden bei der Tatausführung durch einen Nachbarn beobachtet, welcher diese Ansprach. Daraufhin entfernten sich die Jugendlichen von der Tatörtlichkeit. Bei sachdienliche Hinweise zu den Tätern wenden sich sich bitte an die Polizeiinspektion Neuwied.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell