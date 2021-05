Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf - Streitigkeit im Verkehr

Bad Hönningen (ots)

Am Morgen des 08.05.2021 kam es gegen ca. 07:00Uhr im Bereich "7-Kurven" in Fahrtrichtung Bad Hönningen zu einem verkehrsrechtlichen Disput zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in deren Zusammenhang der Geschädigte zum Anhalten genötigt und bedroht wurde.

Die Polizei Linz am Rhein sucht nun Zeugen des Vorfalls oder den Beteiligten selbst.

Der Tatverdächtige soll einen grauen / silbernen BMW mit dem Kennzeichenfragment NR-XX genutzt haben und wird wie folgt beschrieben: Männlich, Ca. 25 Jahre alt, ca. 185cm, schlank, Bluejeans und T-Shirt.

Hinweise an die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de

