Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl

Linz am Rhein (ots)

Am Donnerstagabend kaufte eine 20-jährige Heranwachsende aus St Katharinen in einem Einkaufsmarkt in Linz ein, und gab dann beim Bezahlen an, sie verfüge nicht über genügend Barmittel. Die Frau ließ die Ware vor Ort und begab sich zum Ausgang des Marktes, wo die Diebstahlalarmanlage anschlug. Bei einer Überprüfung durch Mitarbeiter wurden weitere Konsumartikel in der Handtasche gefunden.

