Am gestrigen Donnerstagabend (14.01.) kontrollierten Beamte des Polizeireviers Bad Schwartau kurz vor 22:00 Uhr einen Ford Fiesta in der Eutiner Straße in Pansdorf. Der Wagen fiel den Beamten auf, da durchgängig das Fernlicht eingeschaltet war. Die Beamten nahmen bei dem 29-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch wahr und ein Test ergab 2,23 Promille. Dieses hatte eine Blutprobe zur Folge. Weiter konnten sie feststellen, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er bereits am Nachmittag zum Einkaufen ohne Fahrerlaubnis gefahren war und sich nun am Abend Essen nach Hause holen wollte. Er wird sich hierzu in einen Verfahren erklären müssen.

