Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lampen von Hausfassade entwendet

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Täter demontierten an der Deichstraße fünf an der Hausfassade einer Gaststätte angebrachte Lampen. Dabei beschädigten sie außerdem die Fassade selbst. Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr am Montag, 20. Januar und 17 Uhr am Dienstag, 21. Januar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell