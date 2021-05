Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rengsdorf (ots)

Am Freitag, 07.05.2021, kam es gegen 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B 256 in Fahrtrichtung Neuwied. Bei einem Spurwechsel wurde der PKW eines 22-jährigen Fahrers beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Unfallörtlichkeit befindet sich in Höhe der Anschlussstelle Oberbieber.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell