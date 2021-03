Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Geparkte Fahrzeuge gerammt

Bühl (ots)

Ein Unfall hat am Mittwochnachmittag auf einem Firmenparkplatz in der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße zu etwa 5.000 Euro Sachschaden geführt. Aus noch unbekannter Ursache kam dort gegen 13.30 Uhr eine 25-jährige Citroen-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten KIA. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf einen daneben geparkten Ford geschoben, so dass alle drei Autos beschädigt wurden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

