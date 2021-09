Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Konz (ots)

Am 15.09.21 gegen 15:30 Uhr kam es in Konz in der Roscheider Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Eine Verkehrsteilnehmerin kam aufgrund abgefahrener Reifen in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und geriet hierdurch in den Gegenverkehr. Dort stieß der schleudernde PKW mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Hierbei wurden die Unfallverursacherin und ihr Kleinkind leicht und die entgegenkommende PKW-Fahrerin schwer verletzt. Alle Personen wurden zur weiteren Versorgung/stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und diese mussten abgeschleppt werden. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

