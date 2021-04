Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

In einer Tiefgarage auf der Glückaufstraße wurde ein grauer VW Passat Kombi angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der hinterlassene Sachschaden hinten rechts am Auto wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Unfallflucht wurde am Dienstag angezeigt, die Tat selbst kann schon etwas länger zurückliegen.

Herten:

Auf der Forststraße hat es am Wochenende eine Unfallflucht gegeben. Dort wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ein weißer Mercedes-Kleinbus auf der rechten Seite stark beschädigt. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Waltrop:

Die Polizei sucht einen älteren Mann, der heute Morgen auf der Adamstraße das Auto einer 31-jährigen Frau aus Waltrop beschädigt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Autofahrerin gegen 8.50 Uhr rückwärts am Straßenrand einparken. Dabei fuhr ein unbekannter, älterer Autofahrer in den Wagen der 31-Jährigen. Doch anstatt anzuhalten, fuhr er weiter. Der Mann wurde als etwa 70 Jahre alt beschrieben, er hatte kurze graue Haare und war einem silbernen PKW unterwegs - mit RE(cklinghäuser)-Kennzeichen. Bei dem Unfall entstand rund 2.000 Euro Schaden. Der Autofahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht haben.

Hinweise zu Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell