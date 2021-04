Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick/Datteln: Gestohlene Katze gefunden

Recklinghausen (ots)

Nachdem in der vergangenen Woche eine Katze aus einer Tierschutzeinrichtung An der Feuerwache gestohlen wurde, konnte das Tier jetzt gefunden werden. Ein aufmerksamer Zeuge brachte die Polizei auf die Spur. Heute Vormittag wurde dann tatsächlich die gesuchte Katze in einer Wohnung in Datteln aufgefunden. Die Ermittlungen gegen die beiden Bewohner - eine 19-Jährige und einen 27-Jährigen - dauern an. Die Katze ist inzwischen zurück in der Tierschutzeinrichtung.

