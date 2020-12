Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Sachbeschädigung an Pkw - Unbekannte besprühen Fahrzeuge mit Lackfarbe - Zeugen gesucht

BonnBonn (ots)

Zwei bislang Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zu Sonntag (20.12.2020) an insgesamt neun Fahrzeugen im Bad Godesberger Ortsteil Plittersdorf zu schaffen. Die Autos waren auf der Mohrenstraße und auf der Dollendorfer Straße geparkt und wurden in allen Fällen mit weißer Lackfarbe besprüht. Ein Zeuge hatte zwei Jugendliche im geschätzten Alter von 13-18 Jahren gegen 01:30 Uhr bei der Tathandlung auf der Mohrenstraße beobachtet. Bei einer eingeleiteten Fahndung konnten die die mit dunklen Winterjacken bekleideten Verdächtigen nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

