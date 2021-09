Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Restaurant

Paderborn (ots)

(CK) - In der Zeit von Dienstagnachmittag (07.09., 15.00 Uhr) bis Mittwochmorgen (08.09., 09.30 Uhr)drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Nebentür in die Innenräume eines Restaurants am Haxtergrund ein.

In den Innenräumen machten sich die Einbrecher an zwei Kassen zu schaffen und stahlen daraus Bargeld. Weiterhin drangen die Täter gewaltsam in eine zum Restaurant gehörende Holzhütte vor dem Haupthaus ein und entwendeten auch hier das Bargeld aus einer Kasse.

Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch geben? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell